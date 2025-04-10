Кавказ.РФ: СКФО стал привлекательным для инвесторов

Северный Кавказ стал привлекательным для инвесторов в последние годы. Об этом заявили в Кавказ.РФ на КИФ-2025 в Минводах.

Регионы Северного Кавказа уже стали привлекательными для инвесторов, заявил первый заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Андрей Цемахович на КИФ-2025 в Минводах.

По его словам, об этом свидетельствуют как объемы ежегодных инвестиций, так и сокращение доли бюджетных вложений.

"Мы с 2021 года очень активно растем в привлечении прямых инвестиций - 1,2 трлн рублей по результатам 2024 года говорит о том, что Северный Кавказ уже стал привлекательным для инвесторов. Также начинает сокращаться объем бюджетных инвестиций и расти объем внебюджетных"

- Андрей Цемахович

Он подчеркнул, что регионы СКФО близки к дружественным России исламским странам, что подтверждает рост объема грузооборота по МТК Север-Юг, популярности местной продукции за рубежом, доли импорта и товарооборота в целом.

Напомним, что КИФ-2025 проходит в Минеральных Водах в Ставропольском крае 25-27 мая. Мероприятие организовано на территории выставочного центра "Минводыэкспо".