Инвестиции в СКФО могут достигнуть 10 трлн рублей

При сохранении текущего темпа в Северный Кавказ могут вложить свыше 10 трлн рублей в течение следующих 10 лет. К этому власти хотят привлечь иностранных инвесторов.

Инвестиции в Северный Кавказ достигнут около 10 трлн рублей в течение 10 лет, если регион сохранит текущие темпы развития, заявил журналистам первый заместитель гендиректора Кавказ.РФ Андрей Цемахович.

"Если подобные темпы сохранятся, то за 10 лет мы ждем порядка 10 трлн рублей инвестиций на Северный Кавказ"

- Андрей Цемахович

Он передал, что для реализации проектов в СКФО власти хотят привлечь зарубежных инвесторов. В частности, в этом заинтересованы Азербайджан, Турция и Узбекистан.

Сегодня в большинство проектов привлечены вложения из Центральной России или самого Северного Кавказа, добавил Цемахович.

Напомним, что один из регионов СКФО, Ставропольский край, по данным его губернатора Владимира Владимирова вышел на стабильный ежегодный прирост инвестиций в районе 7% .