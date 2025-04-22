На Ставрополье откроют предприятие по переработке целебной грязи Тамбукана

Лечебная грязь из озера Тамбукан будет добываться и перерабатываться на новом предприятии. Сейчас разрабатывается его проект. Планируется уделить большое внимание соблюдению экологических стандартов.

Озеро Тамбукан на Ставрополье станет площадкой для добычи и переработки лечебной грязи, поведали в администрации Предгорного округа Ставропольского края.

Местные власти уточнили, что одна из компаний прорабатывает проект развития предприятия, который включает добычу и переработку лечебной грязи из озера Тамбукан.

"Предполагается проведение комплексных экологических исследований, которые позволят оценить возможное воздействие перерабатывающего предприятия на окружающую среду, и разработка эффективных мер по его минимизации"

– администрация Предгорного округа

Подчеркивается, что предприятие будет придерживаться высоких экологических стандартов. Предполагается очистка отходов и поддержание экологического баланса в регионе.

Проект важен для региона и с социально-экономической точки зрения. Предприятие даст новые рабочие места, а также привлечет инвестиции.