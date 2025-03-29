Тамбукан: все что нужно знать о ценной грязи таинственного кавказского озера

В 2025 году косметику на основе Тамбуканской грязи можно купить в любой точке России и за границей – через маркетплейсы и сайты многочисленных производителей продукции. Брендов много, а грязь – основной компонент продукции – одна. И добывают ее на Северном Кавказе. Большая часть грязи используется в чистом виде для аппликаций и других процедур в санаториях, косметологических центрах, медклиниках и бальнеолечебницах Кавказских Минеральных Вод.
Грязелечение на Кавминводах
Грязелечение на Кавказских минеральных водах практикуют давно. Это не модное течение нашего времени, а изобретение из XIX века. С 1886 года "на водах" туристы и местные жители использовали грязь озера Тамбукан в лечебных целях. Люди верили, что проблемы с суставами, кожей и даже внутренними органами можно решить, если тщательно обмазаться грязью Тамбуканского озера. Сегодня, дары "кавказского мертвого моря", конечно, используют более вдумчиво, основываясь на результатах многочисленных исследований.
Официально озеро Тамбукан передали в ведение Управления Кавказских Минеральных Вод для использования ресурсов в целях бальнеолечения в 1903 году. В начале XX века курорты переживали бум развития: началось активное строительство санаториев и гостиниц, появлялось все больше лечебных учреждений и культурно-досуговых центров.
Озеро Тамбукан
Расположено Тамбуканское озеро на границе двух регионов Северного Кавказа – Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Посмотреть на памятник природы во время отпуска на Кавминводах просто – нужно проехать около 10 км от Пятигорска в сторону Кабардино-Балкарии. Тамбуканским озером, как правило, обобщенно называют весь комплекс, то есть Большой Тамбукан и Малый Тамбукан. Малый пересыхает летом, его площадь всего 0,35 кв. км.
Тамбукан – соленое озеро с огромным запасом грязи – более 300 тыс кубометров. Исследователи считают, что озеру примерно 700 лет. За это время Тамбукан накопил такой впечатляющий объем сульфидной иловой грязи.
В 2024 году Правительство РФ приняло решение создать природный заказник "Тамбукан" площадью свыше тысячи гектаров. По мнению авторов идеи, существование единого заказника сделает работу по сохранению природного богатства озера более эффективной.
Слои грязи на дне озера Тамбукан формируются за счет разложения водорослей и бактерий. Чтобы процесс принес нужный бальнеологии по составу грязи результат, в озере должен быть соответствующий уровень минерализации - 40-60 граммов на литр. По мнению ученых, чем выше уровень воды в Тамбукане, тем ниже минерализация озера. В середине XX века вокруг озера высаживали деревья, чтобы улучшить гидрологический и солевой режим водоема.
Почему тамбуканская грязь считается полезной? В составе иловых отложений минеральные соли, железо, литий, стронций, марганец, битумы и гуминовые кислоты.
Добыча
Тамбуканская грязь – недра, которые можно добывать только по лицензии. Добычу ведут с помощью баржи и землечерпательной машины. Недропользователь – АО "Кавминкурортресурсы", которое также добывает минеральную воду в скважинах курортных городов. Всего в Тамбуканском озере, по оценкам исследователей, свыше 300 тыс кубометров целебной грязи. Добывать за год разрешено не более 12 тыс. Но такого объема, как правило, и не требуется. Специалисты действуют в зависимости от запросов, по заключенным контрактам – с санаториями и производителями косметики.
По некоторым свидетельствам, еще в 1933 году в Пятигорске была организована доставка грязи от озера Тамбукан на автомобилях в город для нужд грязелечебниц.
Косметика с Тамбуканской грязью
Тамбуканское мыло, тамбуканский крем, грязевая маска из тамбуканской грязи, даже тамбуканский шампунь, бальзам для губ и воск для депиляции - товаров, которые изготавливают на основе или с использованием грязи из озера Тамбукан, сотни. Косметика с Тамбуканской грязью и грязь в чистом виде продаются под разными брендами. Недропользователь у месторождения один, но дальше ресурсы направляют по заявкам – на предприятия и в санатории. Косметика из Тамбуканской грязи позиционируется как омолаживающая, полезная для кожи и суставов (имеются противопоказания, необходима консультация специалиста).
Фестиваль "Железная грязь"
С целебной грязью на Кавминводах туристов знакомят не только в процедурных кабинетах. В Железноводске придумали, как использовать ресурс в развлекательной программе. В курортной зоне города проводят фестиваль "Железная грязь", для которого в Железноводск привозят несколько сотен тонн грязи.
Для туристов подготавливают грязевые ванны и бассейны, организовывают грязевые пляжные игры и другие активности. Мероприятие не только привлекает внимание гостей курорта к грязи как продукту для оздоровления и косметических процедур, но и вызывает споры, поднимая с новой силой известную проблему озера Тамбукан, которое постепенно становится пресным.
На протяжении многих лет ученые пытаются выяснить, почему Тамбукан опресняется. Существует несколько версий того, откуда в озеро поступает пресная вода. В 2024 году специалисты в очередной раз обсуждали необходимость проведения ряда исследований, чтобы оценить текущее состояние «кавказского Мертвого моря». Работы планируют начать в 2025 году.