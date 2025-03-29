Тамбукан: все что нужно знать о ценной грязи таинственного кавказского озера

На Северном Кавказе расположено небольшое неглубокое озеро с богатой историей и высокой ценностью. Грязь озера Тамбукан бренд, которому больше ста лет. Где находится озеро Тамбукан, какова его история и что из себя представляет легендарная «грязь»?

В 2025 году косметику на основе Тамбуканской грязи можно купить в любой точке России и за границей – через маркетплейсы и сайты многочисленных производителей продукции. Брендов много, а грязь – основной компонент продукции – одна. И добывают ее на Северном Кавказе. Большая часть грязи используется в чистом виде для аппликаций и других процедур в санаториях, косметологических центрах, медклиниках и бальнеолечебницах Кавказских Минеральных Вод.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Грязелечение на Кавминводах

Грязелечение на Кавказских минеральных водах практикуют давно. Это не модное течение нашего времени, а изобретение из XIX века. С 1886 года "на водах" туристы и местные жители использовали грязь озера Тамбукан в лечебных целях. Люди верили, что проблемы с суставами, кожей и даже внутренними органами можно решить, если тщательно обмазаться грязью Тамбуканского озера. Сегодня, дары "кавказского мертвого моря", конечно, используют более вдумчиво, основываясь на результатах многочисленных исследований.

Официально озеро Тамбукан передали в ведение Управления Кавказских Минеральных Вод для использования ресурсов в целях бальнеолечения в 1903 году. В начале XX века курорты переживали бум развития: началось активное строительство санаториев и гостиниц, появлялось все больше лечебных учреждений и культурно-досуговых центров.

© Фото: сайт Кисловодского нацпарка

Озеро Тамбукан

Расположено Тамбуканское озеро на границе двух регионов Северного Кавказа – Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Посмотреть на памятник природы во время отпуска на Кавминводах просто – нужно проехать около 10 км от Пятигорска в сторону Кабардино-Балкарии. Тамбуканским озером, как правило, обобщенно называют весь комплекс, то есть Большой Тамбукан и Малый Тамбукан. Малый пересыхает летом, его площадь всего 0,35 кв. км.

Тамбукан – соленое озеро с огромным запасом грязи – более 300 тыс кубометров. Исследователи считают, что озеру примерно 700 лет. За это время Тамбукан накопил такой впечатляющий объем сульфидной иловой грязи.

В 2024 году Правительство РФ приняло решение создать природный заказник "Тамбукан" площадью свыше тысячи гектаров. По мнению авторов идеи, существование единого заказника сделает работу по сохранению природного богатства озера более эффективной.

© Фото: сайт Кисловодского нацпарка

Слои грязи на дне озера Тамбукан формируются за счет разложения водорослей и бактерий. Чтобы процесс принес нужный бальнеологии по составу грязи результат, в озере должен быть соответствующий уровень минерализации - 40-60 граммов на литр. По мнению ученых, чем выше уровень воды в Тамбукане, тем ниже минерализация озера. В середине XX века вокруг озера высаживали деревья, чтобы улучшить гидрологический и солевой режим водоема.

Почему тамбуканская грязь считается полезной? В составе иловых отложений минеральные соли, железо, литий, стронций, марганец, битумы и гуминовые кислоты.

Добыча

Тамбуканская грязь – недра, которые можно добывать только по лицензии. Добычу ведут с помощью баржи и землечерпательной машины. Недропользователь – АО "Кавминкурортресурсы", которое также добывает минеральную воду в скважинах курортных городов. Всего в Тамбуканском озере, по оценкам исследователей, свыше 300 тыс кубометров целебной грязи. Добывать за год разрешено не более 12 тыс. Но такого объема, как правило, и не требуется. Специалисты действуют в зависимости от запросов, по заключенным контрактам – с санаториями и производителями косметики.

По некоторым свидетельствам, еще в 1933 году в Пятигорске была организована доставка грязи от озера Тамбукан на автомобилях в город для нужд грязелечебниц.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Косметика с Тамбуканской грязью

Тамбуканское мыло, тамбуканский крем, грязевая маска из тамбуканской грязи, даже тамбуканский шампунь, бальзам для губ и воск для депиляции - товаров, которые изготавливают на основе или с использованием грязи из озера Тамбукан, сотни. Косметика с Тамбуканской грязью и грязь в чистом виде продаются под разными брендами. Недропользователь у месторождения один, но дальше ресурсы направляют по заявкам – на предприятия и в санатории. Косметика из Тамбуканской грязи позиционируется как омолаживающая, полезная для кожи и суставов (имеются противопоказания, необходима консультация специалиста).

Фестиваль "Железная грязь"

С целебной грязью на Кавминводах туристов знакомят не только в процедурных кабинетах. В Железноводске придумали, как использовать ресурс в развлекательной программе. В курортной зоне города проводят фестиваль "Железная грязь", для которого в Железноводск привозят несколько сотен тонн грязи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для туристов подготавливают грязевые ванны и бассейны, организовывают грязевые пляжные игры и другие активности. Мероприятие не только привлекает внимание гостей курорта к грязи как продукту для оздоровления и косметических процедур, но и вызывает споры, поднимая с новой силой известную проблему озера Тамбукан, которое постепенно становится пресным.

На протяжении многих лет ученые пытаются выяснить, почему Тамбукан опресняется. Существует несколько версий того, откуда в озеро поступает пресная вода. В 2024 году специалисты в очередной раз обсуждали необходимость проведения ряда исследований, чтобы оценить текущее состояние «кавказского Мертвого моря». Работы планируют начать в 2025 году.