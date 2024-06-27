Карты "Мир" с июня начнут принимать на курорте See Breeze в Азербайджане

Российские карты "Мир" вскоре начнут принимать на азербайджанском морском курорте See Breeze. На остальной территории Азербайджан с карт "Мир" россияне могут снимать валюту в банкоматах ВТБ.
На курорте See Breeze в Азербайджане уже в июне планируют начать принимать российские банковские карты "Мир", сообщает "Вестнику АТОР".
"Терминалы для оплаты будут доступны на всех наших инфраструктурных объектах, в частности, в ресторанах. Процесс уже запущен, мы готовимся принимать оплату картами "Мир""
– владелец курорта Эмин Агаларов
Курорт See Breeze расположен неподалеку от Баку на берегу Каспийского моря, пакетные туры на азербайджанский курорт россиянам предлагает туроператор FUN&SUN.
Сейчас российские туристы на территории Азербайджана могут снимать в банкоматах банка ВТБ Азербайджан манаты, взимается комиссия.