Вестник Кавказа

Карты "Мир" с июня начнут принимать на курорте See Breeze в Азербайджане

Карты "Мир" с июня начнут принимать на курорте See Breeze в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские карты "Мир" вскоре начнут принимать на азербайджанском морском курорте See Breeze. На остальной территории Азербайджан с карт "Мир" россияне могут снимать валюту в банкоматах ВТБ.

На курорте See Breeze в Азербайджане уже в июне планируют начать принимать российские банковские карты "Мир", сообщает "Вестнику АТОР".

"Терминалы для оплаты будут доступны на всех наших инфраструктурных объектах, в частности, в ресторанах. Процесс уже запущен, мы готовимся принимать оплату картами "Мир""

– владелец курорта Эмин Агаларов

Курорт See Breeze расположен неподалеку от Баку на берегу Каспийского моря, пакетные туры на азербайджанский курорт россиянам предлагает туроператор FUN&SUN.

Сейчас российские туристы на территории Азербайджана могут снимать в банкоматах банка ВТБ Азербайджан манаты, взимается комиссия.

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