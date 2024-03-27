Вестник Кавказа

Каршеринг "Делимобиль" добрался до Краснодара

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре запущен сервис по аренде автомобилей "Делимобиль". Для того, чтобы арендовать один из 300 доступных автомобилей необходимо воспользоваться приложением.

В Краснодар пришел российский каршеринг "Делимобиль".

Для аренды нужно скачать мобильное приложение, всего в городе доступны  300 автомобилей категорий "Эконом" и "Комфорт", это Nissan Qashqai, Kia Rio X и Haval Jolion.

Завершить аренду можно не только в пределах Краснодара, но на черноморских курортах - Сочи, Геленджике, Анапе.

"Мы видим значительный потенциал для развития каршеринга в этом направлении и ожидаем высокий спрос на межгородские поездки, особенно среди туристического потока и местного бизнес-сообщества"

– гендиректор "Делимобиля" Владимир Садовин

"Делимобиль" работает в РФ с 2015 года, Краснодар стал 16-м городом присутствия сервиса. На юге России данный каршеринг также действует в Сочи, Ростове-на-Дону, Самаре.

