В Сочи запускают сервис "Делимобиль"

"Делимобиль" придет в Сочи на следующей неделе. На данный момент каршеринг присутствует в 10 городах России. Каршеринг откроет новые возможности для туристов в регионе.

Сервис каршеринга "Делимобиль" начнет работать в Сочи со 2 апреля, на арендованных автомобилях можно будет не только перемещаться в пределах курорта, но и путешествовать по региону.

"ПАО "Каршеринг Руссия", бренд "Делимобиль", крупнейший оператор каршеринга в России, продолжает расширение географии работы сервиса и к текущим 10 городам добавляет еще один - 250 абсолютно новых машин будут доступны к аренде в Сочи уже с 2 апреля, в течение месяца автопарк в городе вырастет до 500 машин"

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В Сочи завезли новые автомобили разных моделей, в том числе Haval, Geely Atlas Pro, Belgee X50, Tank 300 и другие.

"Наши тарифы и условия аренды позволят перемещаться вдоль побережья двух морей - Черного и Азовского, а также доехать до Ростова-на-Дону"

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При этом завершить аренду в Ростове будет нельзя. Взятые в Сочи машины допустимо оставлять только в пределах Большого Сочи - в аэропорту, Адлере, Красной Поляне, Эсто-Садке, Сириусе, Хосте, Кудепсте, Мацесте, Дагомысе, СкайПарке, Сочи-центре, Олимпийской деревне, передает ТАСС.