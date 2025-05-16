Кампании Казахстана и Узбекистана объединяются в нефтегазовых проектах

Нефтегазовые компании из Казахстана и Узбекистана намерены принять участие в международных нефтегазовых проектах, в том числе по нефтесервисным услугам.

"КазМунайГаз" и "Узбекнефтегаз" создали рабочую группу, чтобы совместно заняться международными проектами по геологоразведке и нефтегазохимии.

Также специалисты нефтегзовой отрасли двух стран планируют в рамках рабочей группы обмениваться геолого-техническими данными по разведочным участкам, передает Sputnik Казахстан.

В планах руководства компаний – совместное участие не только в международных нефтегазовых проектах, но и работа по нефтесервисным услугам, в том числе по переработке и доставке углеводородов.

Компании Казахстана, России, Азербайджана и Узбекистана утвердили Дорожную карту по сотрудничеству в ЧС на 2025–2028 годы, добавили в пресс-службе "КазМунайГаза".

Напомним, ранее мы писали о том, что в марте в Баку был запущен новый четырехсторонний формат сотрудничества в нефтегазовой сфере, который предложили представители нефтегазовой отрасли из Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана. Как отметил на встрече с генеральным директором российской "Татнефти" Наилем Магановым, председателем правления казахстанской "КазМунайГаз" Асхатом Хасеновым и председателем правления узбекистанской "Узбекнефтегаз" Баходиржоном Сидиковым президент Азербайджана Ильхам Алиев, нефтяным компаниям Азербайджана, России, Казахстана и Узбекистана после успешной подготовительной работы удалось наладить очень тесные производственные отношения.