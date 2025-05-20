Россия, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан объединяются в "зеленой энергетике"

Нефтегазовые компании четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве в декарбонизации и устойчивых инициатив. Оно предполагает обмен опытом в реализации зеленых проектов.

Нефтегазовые компании России, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба АО "Казмунайгаз".

В сообщении говорится, что организации четырех стран будут сотрудничать в области декарбонизации и устойчивых инициатив. Известно, что документ был подписан в Астане.

Подписи поставили гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, президент SOCAR Ровшан Наджаф, глава правления "Казмунайгаза" Асхат Хасенов и председатель правления "Узбекнефтегаза" Баходиржон Сидиков.

Отмечается, что документ предполагает обмен опытом в области экологически безопасных технологий и реализации "зеленых" проектов, что даст возможность продвигать климатические инициативы на мировых рынках.