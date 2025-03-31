Казахстан нарастит транзит своей нефти по нефтепроводу БТД

Казахстан планирует в нынешнем году нарастить транзит своей нефти по нефтепроводу Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан до 1,7 миллионов тонн "черного золота" – за первые 4 месяца казахстанские нефтяники уже отгрузили 489 тысяч тонн.

В 2025 году Казахстан отправит по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан 1,7 млн т своей сырой нефти, сообщили после встречи "КазМунайГаза" и азербайджанской SOCAR, которая прошла в Астане, представители делегаций.

В ходе встречи стороны отметили, что по итогам 2024 года объем отгрузки составил 1,4 млн т, а на 2025 год план увеличен на 0,3 млн т, передает Sputnik Казахстан.

За первые 4 месяца нового 2025 года казахстанские нефтяники уже отгрузили 489 тыс т "черного золота". Поставки осуществляются на основе соглашения, заключенного ранее в Баку главой "КазМунайГаза" Асхатом Хасеновым и президентом SOCAR Ровшаном Наджафом.

Напомним, как мы писали ранее, всего с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано свыше 4 млрд баррелей нефти, всего по БТД на мировые рынки было поставлено свыше 200 млн баррелей и более 224,4 млн баррелей сырой нефти в 2021 и 2022 годах соответственно. Общая протяженность нефтепровода составляет 1768 км, из которых 443 км пролегают по территории Азербайджана, 249 км - Грузии, 1 076 км - Турции.