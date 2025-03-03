В Азербайджан прибыл первый сухогруз с казахстанской пшеницей

Бакинский зерновой терминал сегодня принял первую партию казахстанской пшеницы, прибывшей сухогрузом по Каспийскому морю – это стало важным этапом в развитии торговых отношений между двумя странами.

В Бакинском зерновом терминале сегодня (БЗТ) принимали важный груз - первую партию казахстанской пшеницы, которую по Каспийском морю доставил сюда сухогруз, сделав новый шаг в развитии двусторонних торговых отношений между Казахстаном и Азербайджаном, сообщили казахстанские СМИ.

В связи с этим рабочую поездку в Баку совершил председатель правления казахстанского АО "Ак Бидай Терминал" Нурлан Еркожаулы, который провел с руководством БЗТ ряд ключевых встреч, направленных на укрепление сотрудничества в области аграрной логистики и торговли, сообщает Trend.

В ходе деловой встречи стороны обсудили операционные процессы терминала, технические тонкости приема и хранения зерна, а также возможности расширения его поставок. Также темой обсуждения стали инициативы по модернизации инфраструктуры и увеличению объемов отгрузок зерна через БЗТ.

"Особое внимание в ходе визита было уделено дипломатическим взаимодействиям. Нурлан Еркожаулы провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. Главной темой обсуждения стали перспективы увеличения объемов экспорта в рамках двусторонней дорожной карты по развитию торгово-экономических связей"

- СМИ Казахстана

Казахстан и Азербайджан заинтересованы в активизации аграрного сотрудничества, а поставки продукта №1 в Азербайджан – это стратегический шаг к расширению экспортных направлений и укреплению экономических связей между странами в Кавказско-Каспийском регионе.