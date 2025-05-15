Исторический центр Антальи загорелся

Пожар охватил исторический центр Антальи в Турции: в районе Калеичи загорелся отель и два соседних здания. Спасатели продолжают тушение огня.

Пожар случился в историческом районе Калеичи в турецкой Анталье. Огонь охватил гостиницу и еще несколько зданий, передало агентство DHA.

Возгорание началось около 12 дня в отеле на улице Узунчаршы. Пламя, которое быстро разгоралось из-за ветра, перекинулось на два здания рядом и позади отеля. Пожарные оперативно среагировали на вызов.

На данным момент пожар в отеле и в одном из зданий был частично локализован, возгорание на другом продолжается. Огнеборцы прилагают все усилия, чтобы не допустить его распространения на другие строения.

По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, все гости были своевременно эвакуированы. Информации о пострадавших нет.