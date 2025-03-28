Телефонные террористы "атаковали" детские сады и школы Кисловодска

Сегодня утром в девять детских садов и семь средних учебных заведений курортного Кисловодска на Ставрополье поступили сообщения об угрозе минирования, сейчас на местах работают сотрудники экстренных служб.

Сегодня утром 16 образовательных учреждений курортного Кисловодска в Ставропольском крае получили анонимные сообщения о минировании, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Сегодня утром поступили массовые сообщения о возможном минировании школ и детских садов. Такое же сообщение поступило и в школы №7, №15, начальную школу №2, лицеи №8, №14, №2 и №16. Экстренные службы уже работают на местах"

- Евгений Моисеев

Атаке телефонных террористов подверглись девять детских садов, три школы и четыре лицея, уточнил глава городской администрации.

Напомним, ранее мы писали о том, что больше года назад в Ставрополе за сутки поступили 70 сигналов о том, что в городе заминированы социальные и коммерческие объекты. Правоохранители за ночь и часть дня проверили все из них, но ни в одном так и не обнаружили потенциально опасных объектов.