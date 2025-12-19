ЕС хочет возобновить диалог с РФ – СМИ

В Евросоюзе рассматривают вариант снова начать диалог с российской стороной, пишут американские СМИ.

Предложение возобновить переговорный процесс с Россией было положительно оценено в Брюсселе, сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

В публикации значительное внимание было уделено недавним заявлениями лидеров Франции и Италии о необходимости участия европейской стороны в переговорном процессе РФ и США.

"Макрон в последние дни настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно хотя бы частично участвовать в них (...) уже растет понимание необходимости баланса между отказом от участия и участием"

– Politico

Кроме того, в статье было отмечено, что в переговорном процессе есть некоторые вопросы, которые "нельзя обсуждать только с США", так как от них зависит безопасность европейцев.

Напомним, накануне представитель ЕК Паула Пинью также сделала заявление о том, что возобновить диалог Брюсселя с Москвой все же придется, однако пока не ясно, когда.

Российская сторона также неоднократно говорила о том, что всегда открыта к честному диалогу.