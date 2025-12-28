Евразийская экономическая комиссия опубликовала новую статистику по ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия опубликовала новые данные по демографии, уровню миграции и продолжительности жизни населения стран ЕАЭС.

Интересные данные представили в опубликованном ЕЭК документе "Демография в цифрах. Статистика Евразийского экономического союза".

Так, наибольшее количество граждан среди стран ЕАЭС проживает в России – население страны составляет 146,1 млн человек, следом идут Казахстан – (20,2 млн), Беларусь (9,1 млн), Киргизия (7,2 млн) и Армения (3,07 млн), передает Sputnik Казахстан.

В странах Союза растет ожидаемая продолжительность жизни - в 2021 году она составляла от 71 до 73 лет, а в 2024-м – уже от 72 до 79-ти лет.

Почти три четверти населения стран ЕАЭС составляют городские жители - в среднем это 72,5% жителей ЕАЭС, лишь 27,5% населения проживают в селах.

Наиболее резко изменился миграционный профиль государств ЕАЭС, особенно в Армении, куда в 2020 году прибыло 36 577 человек, а выбыло 33 203 жителя, но в 2024-м картина кардинально поменялась: прибыло 80 996 человек, а покинуло страну всего 2 527 ее граждан.

Отрицательная динамика сохранилась только в Казахстане и Киргизии: в 2020 году в Казахстан приехали 856 319 человек, а покинули республику - 874 037 человек, а Киргизия приняла 34 275 человек, а потеряла 69 136 жителей, однако в 2024-м в стране прибавилось 14 669 новых жителей, а выбыло лишь 3461.

Общее количество населения стран ЕАЭС в 2024 году составило 185 870 700 граждан, говорится в материалах доклада.