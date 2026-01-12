Инцидент с российским и узбекским лайнерами расследуют в Казахстане

В Казахстане будет создана специальная комиссия, которая займется расследованием опасного сближения самолетов российской и узбекской авиакомпаний. Об этом информирует Минтранс РК.
Опасный инцидент произошел в южной части Казахстана в конце прошлой недели.
"Министерством транспорта формируется комиссия по расследованию серьезного авиационного инцидента. Срок расследования с момента издания приказа о назначении комиссии до утверждения отчета по результатам расследования, как правило, не превышает трех месяцев, если не требуется проведение дополнительных исследований и работ"
– казахстанское ведомство
В ночь с 9 на 10 января в небе над Шымкентом едва не столкнулись лайнеры авиакомпании "Победа" и Uzbekistan Airways. Инцидент случился в 05:42 по местному времени (03:42 мск).
Самолет российского авиаперевозчика направлялся из Москвы в Самарканд, а узбекской – из Термеза в Москву.