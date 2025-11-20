В ДУМК Казахстана утвердили даты основных мусульманских праздников

Даты главных мусульманских праздников в наступившем 2026 году утвердило духовное управление мусульман Казахстана – все они определены на основе данных международных астрономических исследовательских центров.

Муфтият Казахстана утвердил календарь мусульманских праздников на 2026 год, в том числе даты главных праздников, свято чтимых и отмечающихся всеми верующими, сообщает официальный сайт духовного управления мусульман Казахстана.

Так, священный месяц Рамазан (Рамадан) в наступившем 2026 году начнется 19 февраля, а Кадыр тун (Ночь предопределения) будет отмечаться в ночь с 16 на 17 марта.

Праздник Ораза айт (Ураза байрам) мусульмане будут отмечать 20 марта, а первый день Курбан айта (Курбан байрам) выпал на 27 мая, говорится в сообщении.

Начало месяцев по хиджре определено на основе данных международных астрономических исследовательских центров, добавили в духовном управлении, предупредив: точные даты могут сдвигаться на один день вперед или назад.