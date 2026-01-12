США посоветовали союзникам уехать из Ирана

Американский лидер порекомендовал союзникам покинуть Иран. Соответствующее заявление он сделал на фоне продолжающихся в этой стране масштабных протестных акций.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к гражданам и союзникам страны, которые в настоящее время находятся на территории Ирана, где уже несколько недель продолжаются масштабные акции протеста.

Глава Белого дома рекомендовал им уехать из Исламской Республики. с призывом уехать из Ирана.

"Им следует покинуть страну"

– американский лидер

Масштабные акции вспыхнули в конце прошлого года в Иране из-за девальвации местной валюты и высокой инфляции. После призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, который был свергнут в 1979 году, протесты усилились. На сегодняшний день во время демонстраций погибло уже более 550 человек.