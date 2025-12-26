Вестник Кавказа

Узбекистан налаживает отношения с крупным бизнесом Ирака

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столицу Узбекистана с деловым визитом прибыла крупная делегация бизнесменов из Ирака, в составе которой около 150 представителей крупного бизнеса страны – их ждет большая деловая программа.

Торгово-промышленная палата Узбекистана при содействии посольства республики в Кувейте пригласила в Ташкент представителей бизнеса Ирака – в делегацию вошли около 150 иракских бизнесменов.

В составе делегации, которая накануне прибыла в Ташкент - министр торговли Ирака Асир Давуд Салмон ал-Гурайрий, председатель Экономического совета страны Ибрахим аль-Багдади, а также заместитель председателя Национального инвестиционного комитета Салар Мухаммад Амин, передает Podrobno.uz.

Представителей иракского бизнеса в Узбекистане ждет насыщенная деловая программа, в программе которой - бизнес-форумы в Ташкенте и Самарканде, выставка электротехнической продукции, знакомство с выставками-продажами строительных материалов и мебели, встречи с представителями фармацевтического кластера и посещение выставки пищевой продукции узбекских предприятий.

Цель визита - установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран и обсуждение перспектив работы над совместными проектами в приоритетных секторах экономики.

