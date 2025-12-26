Узбекистан налаживает отношения с крупным бизнесом Ирака

Торгово-промышленная палата Узбекистана при содействии посольства республики в Кувейте пригласила в Ташкент представителей бизнеса Ирака – в делегацию вошли около 150 иракских бизнесменов.
В составе делегации, которая накануне прибыла в Ташкент - министр торговли Ирака Асир Давуд Салмон ал-Гурайрий, председатель Экономического совета страны Ибрахим аль-Багдади, а также заместитель председателя Национального инвестиционного комитета Салар Мухаммад Амин, передает Podrobno.uz.
Представителей иракского бизнеса в Узбекистане ждет насыщенная деловая программа, в программе которой - бизнес-форумы в Ташкенте и Самарканде, выставка электротехнической продукции, знакомство с выставками-продажами строительных материалов и мебели, встречи с представителями фармацевтического кластера и посещение выставки пищевой продукции узбекских предприятий.
Цель визита - установление прямых контактов между деловыми кругами двух стран и обсуждение перспектив работы над совместными проектами в приоритетных секторах экономики.