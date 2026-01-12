Ночной ливень превратил в бассейн привокзальную площадь Адлера

Ночной ливень, обрушившийся на Сочи, привел к очередному транспортному коллапсу: вода затопила привокзальную площадь Адлера и фактически заблокировала движение автотранспорта в этом районе города.

Курортный Сочи минувшей ночью пережил очередной натиск стихии – на город обрушились потоки мощного ливня, который буквально за полчаса затопил привокзальную площадь Адлера.

Глубина луж в районе главной железнодорожной артерии города составила более полуметра, движение по автотрассе рядом с вокзалом фактически встало – автомобили глохнут при попытке преодолеть водную "полосу препятствий", передает "АиФ-Юг".

Досталось и пешеходам, и пассажирам – им приходится переходить дорогу по колено в воде или попытаться перейти препятствие по тротуарным перилам.

Дорога уже собрала большую пробку из автомобилей в обоих направлениях, сейчас городские власти решают, как ликвидировать образовавшийся "бассейн".

Напомним, ранее мы писали о том, что кубанские синоптики предупредили жителей и гостей Краснодарского края: сегодня их ждут очередные капризы погоды в виде сильных дождей и снега, причем на фоне установившихся здесь отрицательных температур. Весь день будет сильный гололед, а температура воздуха днем составит от двух до семи градусов мороза.