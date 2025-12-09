Россия нацелена на снижение параллельного импорта – Минпромторг

Правительство РФ будет работать над сокращением объема параллельного импорта, рассказал министр Алиханов.
Минпромторг РФ намерен последовательно снижать объемы параллельного импорта, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
"Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями"
– Антон Алиханов
Параллельный импорт в РФ был запущен в 2022 году, в 2026 году этот механизм продолжит работать, передает РИА Новости.