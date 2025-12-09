Вестник Кавказа

Россия нацелена на снижение параллельного импорта – Минпромторг

Россия нацелена на снижение параллельного импорта – Минпромторг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство РФ будет работать над сокращением объема параллельного импорта, рассказал министр Алиханов.

Минпромторг РФ намерен последовательно снижать объемы параллельного импорта, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы будем последовательно добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями"

– Антон Алиханов

Параллельный импорт в РФ был запущен в 2022 году, в 2026 году этот механизм продолжит работать, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.