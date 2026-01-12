Баку и Рим обсудили развитие двусторонних связей

Широкий спектр вопросов обсудили Баку и Рим. Политика, экономика и образование стали темами обсуждения по линии дипведомств двух стран.
Глава дипведомства Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили двусторонние связи, а также провели политические консультации.
Дипломаты затронули вопросы сотрудничества двух стран в политике, экономике, торговле, образовании и сфере безопасности. Отдельно стороны коснулись развитию контактов в рамках функционирования Итало-Азербайджанского Университета.
Баку и Рим также обсудили результаты работы Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, отметив высокую эффективность структуры в деле развития отношений двух стран. Также дипломаты коснулись вопросов развития связей Азербайджана и Евросоюза.