Страны НАТО призвали граждан покинуть Иран и вывезли часть дипкорпуса

На фоне массовых протестов в Иране и осложнения ситуации с безопасностью Вашингтон и Стокгольм обратились к гражданам с призывом покинуть страну. Париж уже вывез часть сотрудников посольства, которое при этом продолжает работать.

Госдепартамент США выступил с заявлением, побуждающим граждан незамедлительно покинуть Иран на фоне внутренней нестабильности в стране.

Заявление "виртуального" посольства США в Иране предупреждает о возможной эскалации протестов, которые могут перерасти в насилие.

Американское ведомство отмечает перекрытие и парализацию движения общественного транспорта, а также блокировку интернета и приостановление авиасообщения с Ираном, что может продлиться вплоть до пятницы.

"Гражданам США следует (…) рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию"

– пресс-служба "виртуального" посольства США в Иране

В понедельник схожее сообщение было озвучено министерством иностранных дел Швеции, решившим ужесточить рекомендации по поездкам на территорию Исламской Республики. Внешнеполитическое ведомство настоятельно призвало граждан Швеции покинуть Иран.

Также, согласно данным СМИ, в начале недели сотрудники французского посольства, не являющиеся основным персоналом, покинули Иран. Министерство иностранных дел Франции при этом сообщило, что посольство продолжает функционировать, несмотря на эвакуацию части сотрудников.