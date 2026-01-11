Страны НАТО призвали граждан покинуть Иран и вывезли часть дипкорпуса

Госдепартамент США выступил с заявлением, побуждающим граждан незамедлительно покинуть Иран на фоне внутренней нестабильности в стране.
Заявление "виртуального" посольства США в Иране предупреждает о возможной эскалации протестов, которые могут перерасти в насилие.
Американское ведомство отмечает перекрытие и парализацию движения общественного транспорта, а также блокировку интернета и приостановление авиасообщения с Ираном, что может продлиться вплоть до пятницы.
"Гражданам США следует (…) рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию"
– пресс-служба "виртуального" посольства США в Иране
В понедельник схожее сообщение было озвучено министерством иностранных дел Швеции, решившим ужесточить рекомендации по поездкам на территорию Исламской Республики. Внешнеполитическое ведомство настоятельно призвало граждан Швеции покинуть Иран.
Также, согласно данным СМИ, в начале недели сотрудники французского посольства, не являющиеся основным персоналом, покинули Иран. Министерство иностранных дел Франции при этом сообщило, что посольство продолжает функционировать, несмотря на эвакуацию части сотрудников.