У НАТО заканчиваются боевые самолеты?

Руководство Североатлантического военного альянса, в который входит Турция, попросило у страны отправить свои истребители F-16 для патрулирования территории стран Балтии и Балтийского моря раньше срока ротации, который должен был наступить лишь в конце наступившего 2026 года, что говорит о плачевном состоянии ВВС НАТО, пишет Bloomberg.

"Руководство НАТО попросило Турцию предоставить свои истребители F-16 для участия в миссии альянса Baltic Air Policing в 2026 году на несколько месяцев раньше запланированной ротации"

Ротация планируется в Эстонии с августа по декабрь, она будет проведена из-за усиления обороны НАТО после якобы случаев нарушения воздушного пространства над странами альянса со стороны России, сообщили собеседники агентства, передает РИА Новости.

Ранее планировалось, что турецкие истребители будут сосредоточены в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года, однако Анкара пока не решила, как ответит на запрос НАТО.