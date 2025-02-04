Москва и Баку обсудили работу СВМДА

Замглавы МИД России Андрей Руденко и посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев обсудили взаимодействие Москвы и Баку на площадке СВМДА.

Сегодня состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что участники беседы обсудили вопросы взаимодействия между Россией и Азербайджаном на площадке Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Напомним, что в декабре 2024 года Азербайджан принял председательство в СВМДА на 2024–2026 годы.

Интересы Москвы и Баку в СВМДА

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил серьезность подхода России и Азербайджана к развитию формата СВМДА и многостороннего сотрудничества на этой площадке.

"Этот очень серьезный вопрос. Поставлена задача постепенного превращения Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в более широкую международную организацию, которая в геополитическом плане будет служить мостом между целым рядом регионов, расположенных на континенте. Поэтому взаимодействие между нашими странами по этому направлению выходит за рамки двусторонних отношений", - прежде всего сказал он.

"Фактически, речь идет о том, чтобы мы участвовали в формировании нового расклада политических сил на большом пространстве от Азии до Европы. Точные рамки геополитического пространства, о котором идет речь, должны быть определены в ходе переговоров. Я думаю, что этот раунд встречи между дипломатами России и Азербайджана будет важен для того, чтобы определиться с планами и дать импульс развитию идеи масштабирования СВМДА", - подчеркнул Андрей Бакланов.

"Идея активизировать СВМДА возникла три года назад, и в последнее время, с учетом остроты геополитической ситуации в мире, она приобретает все большее значение. Поэтому вполне логично, что Москва и Баку в двусторонних контактах прорабатывают эту идею", - заявил дипломат.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов добавил, что первоочередной интерес России в работе СВМДА – это стабилизация ее ближайшего окружения. "Мы заинтересованы, чтобы по всему периметру российских границ ситуация была достаточно устойчивая и прогнозируемая. Пока этого достичь не удается, следовательно, надо идти по этому пути дальше и больше работать, учитывая, что всюду заметны элементы разбалансировки обстановки", - указал он.

"Надо сделать так, чтобы развитие событий пошло в другую сторону, для чего требуется большое двустороннее и многостороннее взаимодействие. Оно сейчас ведется, но результаты пока довольно скромные", - добавил Андрей Бакланов.