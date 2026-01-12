Арпине Саркисян и Кристина Квинн обсудили "Маршрут Трампа"

Министр внутренних дел Армении Арпине Саркисян встретила американского посла в стране для обсуждения результатов совместной деятельности перед завершением срока полномочий Кристины Квинн.

Прошли переговоры между главой армянского МВД Арпине Саркисян и завершающей свои полномочия посла США в Армении Кристиной Квинн.

Усилия посла по развитию и укреплению армяно-американских отношений были высоко оценены Саркисян, которая также подчеркнула неоспоримость вклада Квинн в доведении сотрудничества Армении и США до точки всестороннего стратегического партнерства.

Американский посол выразила ответную благодарность и удовлетворенность проделанным путем и дала высокую оценку программам, реализованными совместными усилиями каждой из сторон.

Особое внимание в ходе встречи было уделено обсуждению перспектив и способов реализации проекта "Маршрута Трампа", представляющего значительный интерес как для Республики Армения, так и для Соединенных Штатов.