В Грузии высказались о деструктивной роли бюрократии для ЕС

В Тбилиси поддержали заявления США о кризисе в ЕС и необходимости реформирования блока. Как заявил МИД Грузии, виной стагнации Евросоюза является бюрократия.
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что усиление бюрократического аппарата в ЕС деструктивно влияет на позиции альянса на внешней арене.
"К сожалению, на фоне других акторов Европа не производит впечатление такого же сильного глобального игрока, как раньше. И это результат бюрократии в Брюсселе"
– Мака Бочоришвили
По словам Бочоришвили, Тбилиси в этом вопросе солидарен с позицией Вашингтона, который ранее также заявлял о необходимости реформирования Евросоюза. Глава дипведомства заявила, что страна заинтересована в сильном ЕС, однако текущее состояние дел негативно отражается на позициях альянса.