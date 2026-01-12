Вестник Кавказа

В Грузии высказались о деструктивной роли бюрократии для ЕС

© Фото: соцсети Маки Бочоришвили
В Тбилиси поддержали заявления США о кризисе в ЕС и необходимости реформирования блока. Как заявил МИД Грузии, виной стагнации Евросоюза является бюрократия.

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что усиление бюрократического аппарата в ЕС деструктивно влияет на позиции альянса на внешней арене. 

"К сожалению, на фоне других акторов Европа не производит впечатление такого же сильного глобального игрока, как раньше. И это результат бюрократии в Брюсселе"

– Мака Бочоришвили 

По словам Бочоришвили, Тбилиси в этом вопросе солидарен с позицией Вашингтона, который ранее также заявлял о необходимости реформирования Евросоюза. Глава дипведомства заявила, что страна заинтересована в сильном ЕС, однако текущее состояние дел негативно отражается на позициях альянса.

