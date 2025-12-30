Рубио проведет встречу с Мирзояном в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проведут сегодня переговоры. Дипломаты встретятся в Вашингтоне.
Глава Госдепартамента США Марко Рубио сегодня проведет встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, событие анонсировала пресс-служба Госдепа.
Уточняется, что местом проведения переговоров станет Госдепартамент. Они стартуют в полдень по времени Вашингтона (20.00 мск).
В сообщении также говорится, что во встрече примут участие замглавы американского внешнеполитического ведомства Элисон Хукер и старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Брендан Ханрахан.