Рубио проведет встречу с Мирзояном в Вашингтоне

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян проведут сегодня переговоры. Дипломаты встретятся в Вашингтоне.

Глава Госдепартамента США Марко Рубио сегодня проведет встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, событие анонсировала пресс-служба Госдепа.

Уточняется, что местом проведения переговоров станет Госдепартамент. Они стартуют в полдень по времени Вашингтона (20.00 мск).

В сообщении также говорится, что во встрече примут участие замглавы американского внешнеполитического ведомства Элисон Хукер и старший сотрудник Бюро по европейским и евразийским делам Брендан Ханрахан.

