Редчайший артефакт в истории Персидского залива был найден в Бахрейне

Женское лицо из фаянса возрастом 3300 лет было найдено на месте существования древней цивилизации Дилмун, в современном Бахрейне.

На юге Бахрейна была обнаружена редкая фаянсовая (керамическая) маска возрастом более 3,3 тыс лет. Артефакт был обнаружен в комплексном захоронении женщин с младенцем времен восточно-семитской цивилизации Дилмун.

Маска, согласно заявлению Управления по делам культуры и древностей Бахрейна, является одним из редчайших предметов, когда-либо обнаруженных на острове. Фаянсовое лицо представляет собой второй по счету найденный артефакт подобного рода, что отметила археолог и руководительница раскопками Машааль Аль Шамси, рассказав о малоизученности древностей такого рода.

Сам остров Бахрейн ранее носил название древней цивилизации Дилмун и представлялся шумерам прародиной человечества и непосредственно шумерского народа. Маска была обнаружена в городище Хилла (Аль-Хилла), где также были найдены кольца, выполненные из морских раковин, две швейные иглы и инструмент для нанесения сурьмы.

Предположительно маска изображает лицо жрицы и имеет определенные сходства с фаянсовой женской головой, найденной в шумерском городе-государстве Уре, с которым у Дилмуна были особенно тесные отношения.

Более детальное изучение находки позволит пролить свет на социальные и религиозные отношения, а также гендерные роли представителей древних цивилизаций.