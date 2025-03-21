Жара и ураган привели к массовым лесным пожарам в Турции

В Турции резко выросло число лесных пожаров – всего за два последних дня леса в стране загорались 150 раз. Почти все возгорания тушатся в самом начале, но восемь участков леса еще горят.

Как рассказал сегодня глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы, только в эти пятницу и субботу на территории страны было зафиксировано 150 возгораний лесного массива, 83 накануне и 67 сегодня.

Виной тому – летняя жара, которая на западе республике сопровождается засухой и регулярно сильным ветром. В таких условиях малейшее горение очень быстро разрастается до лесного пожара.

"Несмотря на принятые меры и предупреждения, лесные пожары продолжали вспыхивать в различных частях Турции. За последние два дня количество пожаров составило 150. 83 из них вспыхнули 28 июня"

– Ибрагим Юмаклы

Министр уточнил, что 146 пожаров уже потушены до того, как выйти из-под контроля, еще восемь продолжают гореть, четыре пока не удалось локализовать. Большинство возгораний случается в провинциях северо-запада Турции.

На данный момент известно лишь об одном пострадавшем из-за лесных пожаров. Трое граждан взяты под контроль полиции – их подозревают в умышленных поджогах.