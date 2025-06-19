Россия продолжит помогать Турции в ликвидации лесных пожаров

Российские самолеты-амфибии, находящиеся в Турции, продолжат тушение лесных пожаров в этой стране. Ранее провинции Турции охватили пожары.

Два российских самолета-амфибии Бе-200, которые находятся на аэродроме в турецком Измире, продолжат ликвидацию лесных пожаров в южной части этой страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, деятельность отечественных самолетов по тушению возгораний продолжится до начала августа текущего года.

Ранее говорилось, что с приходом жары в Турции начались лесные пожары. Отмечается, что за последние сутки огонь охватил леса нескольких провинций республики.

Телеканал NTV передает, что лесной пожар в Измире привел к эвакуации 455 семей. В уничтожении огня участвуют 600 спасателей, 8 самолетов, 16 вертолетов и другие средства.