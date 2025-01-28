В Турции эвакуировали 455 семей из-за лесного пожара

Масштабный лесной пожар в Измире в Турции вынудил специалистов эвакуировать 455 семей из опасной зоны. Над тушением возгорании продолжают работать сотни огнеборцев.

Специалисты эвакуировали 455 семей из-за лесного пожара в турецком Измире, сообщил телеканал NTV.

Уточняется, что возгорание началось с городской окраины, а после чего пламя перекинулось на лесной массив.

На месте происшествия работают 600 человек личного состава, восемь самолетов, 16 вертолетов, 57 единиц автомобильной техники и другие технические средства.

На данный момент известно о задержании троих подозреваемых в поджоге.

Стоит отметить, что сейчас лес в Турции горит не только в Измире, но в других пяти провинциях страны – Текирдаге, Сакарье, Анталье и Кахраманмараше.