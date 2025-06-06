Вестник Кавказа

Пожары охватили леса пяти турецких провинций

Пожары охватили леса пяти турецких провинций
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции снова пылают лесные пожары – огнем охвачены леса пяти провинций страны, его тушат с земли и с воздуха.

В Турции с приходом настоящей жары начались и лесные пожары – только за последние сутки огонь охватил леса еще четырех провинций.

Помимо Измира, где борьба с огнем идет уже несколько дней, лес вспыхнул в Текирдаге, Сакарье, Анталье и Кахраманмараше. На тушение пожаров брошены все силы спасателей, в том числе задействована пожарная авиация, передает АЗЕРТАДЖ.

Сейчас пожары тушат и с земли, и с воздуха – для этого задействованы 6 пожарных самолетов, более 10 вертолетов и множество наземной специализированной техники и личного состава огнеборцев.

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