В Иране взяли под контроль пожары на нефтехранилищах в Тегеране

В министерстве нефти Ирана сообщают, что пожар в нефтехранилище Шахран на севере Тегерана взят под контроль, передает иранское агентство IRNA.
"Пожар в нефтехранилище Шахран и топливном резервуаре на юге Тегерана взят под контроль"
– министерство
Ранее Израиль атаковал нефтехранилища в районах Кан и Шахран в Тегеране, что привело к пожарам.
По данным пожарной службы Тегерана, на Шахране после атаки загорелись два-три резервуара с нефтью.
"Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены"
– министерство
Черный дым, который наблюдается в районе нефтехранилища, сохранится до тех пор, пока содержимое резервуаров полностью не выгорит, уточнили в министерстве нефти.