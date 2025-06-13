В Иране взяли под контроль пожары на нефтехранилищах в Тегеране

Минувшей ночью в результате израильской атаки в Тегеране вспыхнули пожары на нефтехранилище и резервуаре с топливом. На данный момент возгорания взяты под контроль.

В министерстве нефти Ирана сообщают, что пожар в нефтехранилище Шахран на севере Тегерана взят под контроль, передает иранское агентство IRNA.

"Пожар в нефтехранилище Шахран и топливном резервуаре на юге Тегерана взят под контроль"

– министерство

Ранее Израиль атаковал нефтехранилища в районах Кан и Шахран в Тегеране, что привело к пожарам.

По данным пожарной службы Тегерана, на Шахране после атаки загорелись два-три резервуара с нефтью.

"Операционная деятельность Тегеранского НПЗ продолжается без перебоев и в полном соответствии с графиком. Производство, снабжение и распределение топлива не нарушены"

– министерство

Черный дым, который наблюдается в районе нефтехранилища, сохранится до тех пор, пока содержимое резервуаров полностью не выгорит, уточнили в министерстве нефти.