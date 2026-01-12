Над посольством Ирана в РФ приспустили флаг в память о погибших

Флаг над посольством Ирана в Москве был опущен в знак траура по погибшим в протестах.

Посольство Ирана в столице России приспустило государственный флаг в память о погибших в ходе протестов на территории ИРИ.

Еще 11 января иранские власти объявили трехдневный национальный траур по погибшим в масштабных протестах и беспорядках, которые начались 29 декабря прошлого года.

Напомним, ранее США объявили о том, что будут использовать различные меры давления на Иран, однако не рассматривают вариант нанесения авиаударов по территории ИРИ.