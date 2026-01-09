Президент Азербайджана посетил Агдеринский район

Ильхам Алиев посетил сегодня села Агдеринского района. Он ознакомился с восстановительными работами, а также открыл ГЭС и побывал на горноперерабатывающем предприятии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня побывал в Агдеринском районе, где ознакомился с работами, проведенными в ряде населенных пунктов.

Прежде всего азербайджанский лидер посетил село Чапар. В селе имеются 104 частных дома, из которых более половины пригодны или частично пригодны для эксплуатации. В 2026 году планируется восстановить еще 23 дома, рассказал Ильхаму Алиеву спецпредставитель в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов. В село Чапар вернулось уже 26 семей – 96 человек. Юсубов поведал, что в населенном пункте восстановлены три трансформатора и линии электропередачи, водохранилища, проложены новые электрические, газовые линии и линии связи, создана водопроводная сеть. Реконструированы 6 км внутрисельских дорог, заложен новый парк.

Затем Ильхам Алиев побывал в селе Гозлукёрпю Агдеринского района, где принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю". Мощность данной ГЭС, построенной на крупнейшей в регионе реке Тертерчае, составляет 14,7 МВт. Ежегодно на станции планируется производить 43 млн кВт-ч.

После этого азербайджанский президент ознакомился с работами, проделанными в селах Хейвалы, Чылдыран и Ашагы Оратаг Агдеринского района.

В Хейвалы восстановлены 45 из 126 частных домов, в этом году планируется восстановить еще 50 домов. В село вернулись на первом этапе 19 семей – 74 человека.

Также Ильхам Алиев в Агдеринском районе ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса "Демирли", расположенном в селе Джанйатаг.