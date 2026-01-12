Вестник Кавказа

В Тегеране прокомментировали меры ЕС против иранских дипломатов

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Иран готов адекватно ответить на возможные меры, которые ЕС может принять против дипломатов из ИРИ, но не собирается вести вражду с Евросоюзом.

Власти Ирана дадут зеркальный ответ, если Европейский Союз предпримет меры против дипломатов из Исламской Республики, соответствующее заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Иран не собирается враждовать с ЕС, но ответит зеркально на любые ограничения"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее стало известно о заявлении председателя Европарламента Роберты Метсолы, которая сообщила о запрете доступа в здания ЕП для дипломатов, а также иных представителей Ирана в Брюсселе. Решение было принято на фоне акций протеста и беспорядков в ИРИ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.