В Тегеране прокомментировали меры ЕС против иранских дипломатов

Иран готов адекватно ответить на возможные меры, которые ЕС может принять против дипломатов из ИРИ, но не собирается вести вражду с Евросоюзом.

Власти Ирана дадут зеркальный ответ, если Европейский Союз предпримет меры против дипломатов из Исламской Республики, соответствующее заявление сделал глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

"Иран не собирается враждовать с ЕС, но ответит зеркально на любые ограничения"

– Аббас Аракчи

Напомним, ранее стало известно о заявлении председателя Европарламента Роберты Метсолы, которая сообщила о запрете доступа в здания ЕП для дипломатов, а также иных представителей Ирана в Брюсселе. Решение было принято на фоне акций протеста и беспорядков в ИРИ.