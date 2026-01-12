Три сотни протестующих задержаны в Иране

Сотрудники правоохранительных органов поймали почти 300 участников протестных акций. Их подозревают в связях с зарубежными организациями.

Полиция задержала в Иране 297 человек, принимавших участие в акциях протеста. Об этом сообщают 13 января местные средства массовой информации.

По данным гостелерадиокомпании IRIB, всех этих граждан подозревают в связях с организациями из Соединенных Штатов и Израиля.

"Глава полицейского управления по обеспечению общественной безопасности сообщил о задержании 297 человек-участников беспорядков, которые связаны с американскими и израильскими организациями"

– гостелерадиокомпания IRIB.

Масштабные акции протеста начались в Иране в конце прошлого года на фоне девальвации национальной валюты и высокой инфляции. Они вспыхнули с новой силой 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, который был свергнут в 1979 году.