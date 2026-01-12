Неизвестные "заминировали" образовательные учреждения Северной Осетии

Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в образовательных учреждениях, поступили сегодня в Северной Осетии. Здания проверяются.

Сигналы о возможном минировании образовательных учреждений были получены в Северной Осетии, рассказал глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, в данный момент идет проверка полученных сведений.

"На местах работают представители специальных служб и правоохранительных органов"

– Сергей Меняйло

Политик призвал не поддаваться панике и использовать только официальную информацию, в частности, ту которую он публикует на своих страницах в соцсетях.

Ранее сегодня стало известно, что утром сообщения о возможном минировании школ и детсадов были получены в Кисловодске. Глава города Евгений Моисеев назвал 9 детских садов и 7 школ, в которых проходят проверки.