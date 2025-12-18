Анапа за праздники приняла 50 тыс туристов

Турпоток в Анапу в новогодние каникулы составил 50 тыс человек, поделились в администрации города. Отели были загружены в среднем на 70%.

В администрации Анапы подвели итоги новогоднего сезона, курорт принял около 50 тыс туристов за каникулы.

"В этот период на курорте работали более 100 объектов размещения, из них два детских санатория и одна детская здравница. В среднем загрузка объектов размещения с 1 января составила 70%"

– администрация города

В Анапе отдохнуло около 50 тыс человек, чаще всего туристы выбирали отели уровня 4 и 5 звезд. Санатории также оказались крайне востребованы, их загрузка составила 90%.