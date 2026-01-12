Вестник Кавказа

Израиль прекратил сотрудничество с агентствами ООН

© Фото: Динара Хаирова
Тель-Авив вышел из состава ряда структур ООН. Решение принято после внесения ЦАХАЛ в "черный список".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство прекращает контакты с рядом организаций ООН. Решение мотивировано тенденциозным отношением этих структур по отношению к Израилю. 

"Израиль - единственная демократическая страна, попавшая в этот список"

– Гидеон Саар

В частности, Израиль покидает организацию ООН по вопросам гендерного равенства, а также конференцию ООН по торговле и развитию. 

Отмечается, что решение принято после включения ЦАХАЛ в "черный список" одной из структур ООН. Тель-Авив продолжит оценивать контакты Израиля с агентствами ООН. 

