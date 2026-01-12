Израиль прекратил сотрудничество с агентствами ООН

Тель-Авив вышел из состава ряда структур ООН. Решение принято после внесения ЦАХАЛ в "черный список".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что еврейское государство прекращает контакты с рядом организаций ООН. Решение мотивировано тенденциозным отношением этих структур по отношению к Израилю.

"Израиль - единственная демократическая страна, попавшая в этот список"

– Гидеон Саар

В частности, Израиль покидает организацию ООН по вопросам гендерного равенства, а также конференцию ООН по торговле и развитию.

Отмечается, что решение принято после включения ЦАХАЛ в "черный список" одной из структур ООН. Тель-Авив продолжит оценивать контакты Израиля с агентствами ООН.