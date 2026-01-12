МИД РФ призвал россиян быть осторожными в Иране

Мария Захарова посоветовала находящимся в Иране россиянам быть осторожными. В последние несколько недель там продолжаются масштабные акции протеста, в ходе которых погибло уже полтысячи демонстрантов.

МИД России обратился к соотечественникам, находящимся в настоящее время на территории Ирана.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что гражданам РФ следует быть сейчас очень осторожными.

"Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб"

– Мария Захарова

Масштабные акции протеста охватили Иран в конце прошлого года из-за девальвации национальной валюты и высокой инфляции. В ходе митингов погибло уже свыше 550 человек.