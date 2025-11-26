Вестник Кавказа

Отель Mardan Palace в Турции перезапускается под брендом Swandor

Турецкий отель Mardan Palace, прежде находившийся во владении Тельмана Исмаилова, прошел ребрендинг. Теперь "семизвездочный" отель принимает гостей под брендом Swandor.

В Анталье для туристов снова открылся "семизвездочный" гостиничный комплекс Mardan Palace.

"Гостиница Mardan Palace открыта, принимаются бронирования, теперь мы работаем под брендом Swandor"

– администрация гостиницы

Впервые отель, который позиционировался как "семизвездочный" был открыт в 2009 году с участием голливудских звезд. Владельцем отеля выступал бывший владелец Черкизовского рынка в Москве Тельман Исмаилов. В 2014 году курортный комплекс был куплен компанией Halkbank, в 2019 году перешел под бренд Titanic Hotels, а с 10 января 2026 года – под бренд Swandor, пишет РИА Новости.

