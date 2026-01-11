Вестник Кавказа

Армения подвела туристические итоги года
Комитет по туризму Армении опубликовал данные по процентному соотношению гостей из других государств, посетивших страну в 2025 году.

Власти Армении сообщили, туристов из какой страны больше всего отдыхало в Армении в прошлом году. Соответствующие сведения озвучил Комитет по туризму РА.

По данным ведомства, в январе-декабре 2025 года лидировали гости из России: их доля в общем числе поездок составила 41%. Второе место заняли туристы из Грузии (13%), в топ-3 также попали отдыхающие из Ирана (8%).

далее в списке следуют Америка (3%), Китай и Франция (по 2%), Германия (1,5%), Индия (1,2%) и т. д.

В комитете также сообщили, что в декабре 2025 года в Армении побывали порядка 140 тыс туристов – годом ранее показатель составил чуть более 130 тыс гостей.

