Иран ждет прорыва в контактах с Россией

Официальный представитель Ирана в России Казем Джалали в интервью Nour News озвучил ожидания Тегерана, что в 2024-2026 годах ИРИ и РФ резко усилят взаимодействие по всем направлениям.
Для этого официальный Тегеран работает над укреплением бизнес-контактов компаний двух государств и организует поездки иранских предпринимателей в РФ. Джалали пояснил, что в настоящее время иранские власти наблюдают уменьшение числа препятствий для взаимодействия в сфере экономики и взаимную заинтересованность в сотрудничестве.
В то же время, для прорыва в отношениях необходимо продолжение активной работы, добавил иранский дипломат.
Также Казем Джалали обратил внимание на высокую оценку иранскими властями подхода Москвы к палестино-израильскому конфликту, назвав ее достойной уважения. В частности, он отметил слова президента Владимира Путина о необходимости справедливости для Палестины.