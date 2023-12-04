Иран ждет прорыва в контактах с Россией

Посол Казем Джалали рассказал о прогнозируемом Тегераном резком росте числа и качества контактов между Ираном и Россией на всех уровнях. По его словам, за последние два года два государства провели рекордное количество взаимных бизнес-визитов.

Официальный представитель Ирана в России Казем Джалали в интервью Nour News озвучил ожидания Тегерана, что в 2024-2026 годах ИРИ и РФ резко усилят взаимодействие по всем направлениям.

Для этого официальный Тегеран работает над укреплением бизнес-контактов компаний двух государств и организует поездки иранских предпринимателей в РФ. Джалали пояснил, что в настоящее время иранские власти наблюдают уменьшение числа препятствий для взаимодействия в сфере экономики и взаимную заинтересованность в сотрудничестве.

В то же время, для прорыва в отношениях необходимо продолжение активной работы, добавил иранский дипломат.

Также Казем Джалали обратил внимание на высокую оценку иранскими властями подхода Москвы к палестино-израильскому конфликту, назвав ее достойной уважения. В частности, он отметил слова президента Владимира Путина о необходимости справедливости для Палестины.