Россия и Иран договорятся о зоне свободной торговли

Власти России и Ирана в скором времени создадут документ о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак рассказал, что РФ и ИРИ в скором времени подпишут договор о свободной торговле Исламской Республики с Евразийским союзом.

"В ближайшее время будут подписаны несколько важных документов. В декабре - соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом, а также мы выходим в ближайшее время на ключевой документ - это межгосударственный договор"

– Александр Новак

Он заявил, что главы двух стран подробно рассмотрели развитие торговых и экономических связей. В частности, поднимали вопросы банковских и финансовых сфер, а также расчетов между стран.

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