Вестник Кавказа

Госбанк Турции отказался от операций с рублем

Госбанк Турции отказался от операций с рублем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецком госбанке решили отказаться от операций с российской национальной валютой. Причины такого решения в финансовой организации не называют.

Турецкий госбанк Ziraat больше не открывает счета в рублях. Соответствующую информацию подтвердили в самом банке.

При этом там никак не объяснили причины такого решения, передает РИА Новости.

Проблема коснулась предпринимателей из России, занимающихся бизнесом в республике.

Те, у кого уже открыт рублевый счет, смогут получать деньги, но эти средства сначала будут конвертированы в лиры при усиленном контроле. Кроме того, для получения денег нужно иметь допсчет в местной национальной валюте.

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