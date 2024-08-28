Госбанк Турции отказался от операций с рублем

В турецком госбанке решили отказаться от операций с российской национальной валютой. Причины такого решения в финансовой организации не называют.
Турецкий госбанк Ziraat больше не открывает счета в рублях. Соответствующую информацию подтвердили в самом банке.
При этом там никак не объяснили причины такого решения, передает РИА Новости.
Проблема коснулась предпринимателей из России, занимающихся бизнесом в республике.
Те, у кого уже открыт рублевый счет, смогут получать деньги, но эти средства сначала будут конвертированы в лиры при усиленном контроле. Кроме того, для получения денег нужно иметь допсчет в местной национальной валюте.