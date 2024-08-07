Россия остается главным импортером Турции

Импорт в Турцию из России в январе - июле превысил $25 млрд – по этому показателю Россия остается лидером, в минувшем 2023 году Турция импортировала из РФ товаров на общую сумму в $45,6 млрд.

С января по июль 2024 года наибольшая доля импорта Турции пришлась на Россию, составив $25,8 млрд, сообщил Национальный институт статистики Турецкой Республики.

По сравнению с минувшим 2023 годом показатели снизились на $2,58 млрд, однако РФ осталась лидером по этому показателю, передает Trend.

На втором месте среди турецких поставщиков стоит Китай, который экспортировал своих товаров на $25,4 млрд.

Что касается турецкого экспорта, то основным импортером за первые семь месяцев 2024 года стала Германия - $11,9 млрд. На втором месте Великобритания с $1,6 млрд, на третьем - США с $1,4 млрд.

В целом импорт Турции в нынешнем году упал на 8,3% и составил $198,6 млрд, а экспорт увеличился на 4,1%, достигнув $148,7 млрд.

По итогам минувшего 2023 года объем экспорта страны составил $255,8 млрд, а импорт - $361,8 млрд, добавили в Нацстате страны.