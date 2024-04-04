Вестник Кавказа

Эрдоган: Турция справилась с инфляцией

Эрдоган: Турция справилась с инфляцией
© Фото: Anadolu
Турция справилась с инфляцией и вступила в период ее устойчивого снижения, заявил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган на встрече с американскими и турецкими бизнесменами в рамках 15-й Турецкой инвестиционной конференции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который находится в Нью-Йорке для участия в 79-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), продолжает свои встречи в Нью-Йорке. В рамках 15-й конференции по инвестициям в Турцию, организованной Деловым советом Турция-США (TAIK), он выступил перед бизнесменами, призвав их инвестировать в страну.

"Мы вступили в период устойчивого и значительного снижения инфляции, которая является проблемой нашей страны наряду со всем миром"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Правительство страны рассчитывает на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%, а по итогам минувшего августа инфляция в стране замедлилась на 10% - с 61,78% до 51,97%, цитирует турецкое государственное агентство Anadolu.

До 2028 года Турция намерена увеличить свою долю в мировых инвестициях с 1 до 1,5%, добавил Эрдоган.

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