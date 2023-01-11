Иран заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Туркменистаном

Президент Ирана Пезешкиан встретился с главой МИД Туркменистана. На ней он заявил, что Тегеран заинтересован в сотрудничестве с Ашхабадом по многим направлением.

Тегеран имеет интерес в сотрудничестве с Ашхабадом в различных сферах, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым в иранской столице.

"Иран заинтересован в развитии совместного сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах, включая экономическую, культурную, инвестиционную, по грузоперевозкам, транзиту и другим направлениям"

- Масуд Пезешкиан

По его словам, у Ирана есть потенциал для свопа и экспорта туркменского газа в страны региона в дополнение к импорту туркменского газа.

Масуд Пезешкиан также приветствует шаги правительства Туркменистана в связи с проведением в Ашхабаде саммита прикаспийских стран и считает, что необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить экологию Каспийского моря.

Рашид Мередов, в свою очередь, заявил, что Туркменистан видит долгосрочные перспективы в экономическом сотрудничестве с Ираном и предпринимает все шаги в этом направлении.